Didim'de Hz. Ali Camii inşaatının temeli atıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılacak olan Hz. Ali Camii için temel atma töreni düzenlendi. Dualarla yapılan temel atma töreninde ilçe protokolü sembolik olarak temel atma işlemi gerçekleştirdi.

Didim Altınkum Mahalle sınırları içerisine yapılacak olan Hz. Ali Cami için temel atma töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Didim İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam, Siyasi partilerin ilçe başkanları, bazı belediye meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Konuşmaların öncesinde Kuran-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Hz. Ali Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Peçen “Bugün burada camimizin temelini atacağız. Camimiz 4 -6 yaş kuran kursu, yetişkinler için kuran kursu ve taziye evi ve 1700 kişilik bir cami inşa edilecek. Ruhsat konusunda bize destek olan İlçe Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında Didim'in kültürel anlamında mozaik bir kent olduğunu ifade ederek “ Türkiye'nin her yerinden göç alan ve hızla büyüyen müstesna ilçelerden birisi; biz burada eksiklikleri biliyoruz. Belediyemizin gücüyle merkezi hükümetin gücüyle yapmaya çalıştığımız görevler var. Bugün burada özgürce ibadetlerimizi yapabildiğimiz bir tanesinin temelini atacağız. Hayırlı olsun. İlçemizin ihtiyaçları bitmiyor. İlçemizde bunun yanı sıra hastane inşaatı sürüyor, kültür merkezi inşaatı sürüyor. Bunlar yapmak zorundayız. Bu işleri yapmak kolay değil; gönüllülerimizin bu tür yerlere yardımlarını esirgememelerini istiyorum.” dedi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca “Dünya kurulduğundan beri hak ile batıl arasında, iyi ile kötü arasında bir savaş var. Bir adalet savaşı var. Bizim inancımızda camiler bu mücadelenin, bu savaşın en güzel kaleleri, en güzel mabetleridir. Adaletin en doğru sağlandığı yer camilerdir. Camide zengin-fakir ayrımı, işçi-patron ayrımı, dil-ırk ayrımı yoktur. Biz insanlar aynı safta omuz omuza geliriz. Aynı hakka, aynı rabbe el açar dua ederiz. İşte orada adalet yüzde yüz sağlanmış olur. Camiler bizim için sadece adalet veya ibadet merkezi değildir. Aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Hakkın dilini, ilmi, insanlığı öğrendiğimiz eğitim merkezleridir. İnsanın olduğu, Müslüman'ın olduğu her yerde camiler yükselsin, ezanlar dört bir yanı inletsin. Bu gün burada tam da bunun için, kutlu bir iş için buluştuk. Hz. Ali Camii yapımı için dernek başkanımız 3 yıl önce yöneticileri ile birlikte bu yola çıkmış. 3 yıl sonunda yasal sürecin tamamlanması ile birlikte bu gün Hz. Ali Camii'nin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. İnşallah destekleriniz ile hep birlikte kısa sürede tamamlayarak Didimlilerin hizmetine açacağız. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından sembolik olarak ilçe protokolünce temel atma töreni düzenlendi; ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu.