Didim'de iftar yemekleri başladı

Ramazan ayı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi tarafından yapılacak olan iftar yemeklerinin ilki Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleşti.

Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan Ayı'nda binlerce vatandaş Didim Cumhuriyet Kent Meydan'ında kurulan iftar sofralarında buluştu. İftar programında Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, CHP Aydın Milletvekili Aday Adayı Ali Çankır, CHP İlçe yöneticileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Kent Meydanında iki noktada kurulan iftar çadırında uzun kuyruklar oluşurken, akşam ezanının okunması ile birlikte dualar eşliğinde vatandaşlar oruçlarını açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi tarafından Didim'in tüm mahallelerinde düzenlenecek, Ramazan ayı iftar yemeklerinin programı şöyle;

"25 Mart Cumhuriyet Kent Meydanı, 26 Mart Akbük, 27 Mart Denizköy, 28 Mart Akbük, 29 Mart Akyeniköy, 3 Nisan Balat, 4 Nisan Yalıköy, 5 Nisan Belediye Düğün Salonu, 6 Nisan Akköy, 7 Nisan Batıköy, 8 Nisan: Fevzipaşa, 10 Nisan Akyeniköy, 11 Nisan Akköy, 12 Nisan Denizköy, 13 Nisan Balat."