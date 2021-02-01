Didim'de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda iki ayrı dosyadan aranan şahıs son işinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Didim'de bir ikametten meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen O.A. isimli şahıs asayiş ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında ayrıca Didim Asliye Ceza Mahkemesince iki ayrı dosyadan yakalama emri olduğu tespit edilerek, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. O.A. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.