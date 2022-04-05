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Didim'de iki hırsız tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 104 metre alüminyum korkuluk demiri ile 12 adet musluk bataryası çalan iki hırsız tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 104 metre alüminyum korkuluk demiri ile 12 adet musluk bataryası çalan iki hırsız tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Didim'de emniyet güçleri iki ayrı hırsızlık olayının faillerini yakaladı. Emniyet güçleri Hisar Mahallesi'ndeki bir evden 104 metre alüminyum balkon korkuluk demiri ile başka bir tarihte bir havuz deposundaki 12 adet musluk bataryası çalan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen emniyet güçleri olayın failleri M.A ve F. G'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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