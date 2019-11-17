Didim'de ilk kez Tohum Takas Şenliği düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye, Ticaret Odası, Didim KUEM Kadın Kooperatifi ve Didim Ticaret Odası Kadım Girişimciler kurulu işbirliğiyle ilk kez Tohum Takas Şenliği gerçekleştirildi.

Didim'de Hisar Mahallesi Apollon Tapınağı çevresine gerçekleştirilen Tohum Takas Şenliğine, Didim Belediyesi, Didim Ticaret Odası, Didim KUEM Kadın Kooperatifi ve Didim Ticaret Odası Kadım Girişimciler kurulunun yanı sıra Aydın ve ilçeleri, Muğla ve ilçeleri, İzmir ve İlçeleri, Çanakkale, Bursa Nilüfer ve Balıkesir Edremit'ten bir çok kadın kooperatifleri destek verdi.

Şenlik açılış konuşmalarıyla başladı. Didim KUEM Kadın Kooperatifi adına konuşan Tuba İpekçiler, ilk kez düzenledikleri şenliğe katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Didim Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu temsilcisi Nuran Arslan ise Didim'de ilk kez kadın eliyle düzenlediklerini belirterek, şenliğin ileri de daha da büyümesi temennisinde bulundu.

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ise şenliğinde hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken “Bu tür etkinlikler tohum takası anlamında her yerde yapılıyor. Bugün biraz az olabiliriz ama gelecek yıl daha da güzel olacaktır. Bu bir kadın etkinliği; onların yanlarında olacağız. Bir ülke için tarım çok önemli; ülkemizde arzu ettiğimiz yere gelmek için önmeli çalışmalara ihtiyaç var. Ata tohumlarımız yok olmayla karşı karşıya, Dünya kartelleri karşısında mücadele etmekte zorlanılıyor. Yeni tohumlar yetiştirilecek ama bizim ülkemizde bu yetiştirebilir. Tohum takas şenlikleri farkındalık noktasında önemli., Binlerce yıldır yetiştirdiğimiz tohumlar yok olmaya karşı karşıya ; bunların çoğaltılması ve takas edilmesi noktasında bu şenlik bu halkaya eklenmiş yeni bir halka. Gelecek yıl daha gür bunu yapacağız ve oda olarak gelecek yıl kadınlara çok daha fazla destek vereceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından yöresel halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Ardından festival alanına gelen vatandaşların bir kısmı tohum takası yaparken, bir kısmı da ücretsiz olarak dağıtılan tohumlardan aldı. Festival kapsamında resim sergileri açılırken, “Yerel Tohumların çifti hakları ve halk sağlığı açısından önemi” ve “Toplumda kadın üretim ve marka “ konulu paneller düzenlendi. Festivalde çocuklar içinde saksı boyama ve organik boyalarla tişört boyama etkinliği gerçekleştirildi.