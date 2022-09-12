Didim'de ilköğretim haftası kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi.

Didim Kent Meydanında gerçekleştirilen kutlamaya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, okul müdürleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Üstündağ Atatürk Büstü'ne çelenk bıraktı. Kutlamada bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal Marşı okundu.

Kutlamada konuşan Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ “12-16 Eylül ilköğretim haftası ve 2022/2023eğitim öğretim yılı hepimize kutlu olsun. Biz öğretmenler, öğrencilerimiz, velilerimiz hepimiz yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğu sevinci ve heyecanı içindeyiz. İlçemizde bu eğitim ve öğretim yılında 852 öğretmenimizle 13 bin 702 öğrencimiz 46 okulumuzda eğitim ve öğretim yapacaktır. Sınıflarımız sıralarındaki ders kitapları ile öğrencilerimizle buluşmayı beklemektedir. Okullarımız eğitim ve öğretime hazırdır. Bu nedenle Herkesin eğitim için yapabileceği bir şey vardır sözünden yola çıkılarak veli, öğretmen okul yönetimi işbirliğini sağlamak eğitim ve öğretimde büyük önem kazanmaktadır. Eğitimin bütün bileşenleri olarak çocuklarımızın eğitimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yapmak ve görevleri yerine getirmek her zamankinden çok bugün daha değerlidir ve ulvi bir vazifedir. Yeni eğitim öğretim yılımızın da, sağlığın esenliğin, başarıların, olduğu güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından bir öğrencinin şiir okumasıyla kutlama töreni sona erdi.