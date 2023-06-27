İhlas Haber Ajansı

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Didim'de inşaat yasağına yönelik denetim çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi ekipleri turizm sezonunun başlaması ile birlikte 15 Mayıs’ta başlatılan inşaat yasağına yönelik denetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Didim Belediyesi ekipleri turizm sezonunun başlaması ile birlikte 15 Mayıs'ta başlatılan inşaat yasağına yönelik denetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, kent genelinde bulunan tüm inşaat alanlarında denetim çalışmaları aralıksız gerçekleştiriyor.


Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Turizm sezonunun başlaması ile birlikte Didim'de geçtiğimiz ay inşaat yasağı başlatılmıştı. 15 Ekim tarihine kadar uygulanacak olan yasak çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerine ara vermeden devam ediyor” ifadelerini kullandı

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