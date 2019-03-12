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Didim'de İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği Aydının Didim ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği Aydının Didim ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlikte İstiklal marşının en güzel okuyan öğrencilere ilçe protokolünce ödüller verildi.


12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı, Didim Cumhuriyet Ortaokulu tarafından Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Programa Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Oda başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Ufuk Kurucu yaptı. Ardından İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci olan öğrencilere İlçe protokolünce ödülleri verildi.


Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı “Ebdiyen istiklal” adlı oratoryonun gösterimi yapıldı. Ardından Mehmet Akif Ersoy'un TBMM'deki ruh halini anlatan oyun sahnelendi. Anma etkinliği halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

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