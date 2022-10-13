İhlas Haber Ajansı

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Didim'de Jandarmadan öğrencilere çevre ve doğa eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, “ Jandarma görevde, çocuklarımız ve ormanlarımız güvende” faaliyeti” çerçevesinde Didim Nurullah Kocabıyık İlköğretim Okulu ziyaret edildi.

Öğrencilere çevre ve doğa bilinci ile geri dönüşüm konusunda bilgiler verildi.



Didim'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince Didim'e bağlı Akbük Nurullah Kocabıyık İlköğretim Okulu ziyaret edilerek öğrencilere “çevre, doğa bilincinin aşılanması, hayvan sevgisi suçtan korunma ve geri dönüşüm” konularında bilgilendirmeler yapılarak çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Bölgede bulunan vatandaşlara da ormanlık alanlar ve yangın riski bulunan tüm alanlarda dikkat edilmesi gereken hususları içeren el broşürü dağıtılarak, yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

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