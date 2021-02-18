Didim'de Jant çalan hırsız yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir adet jant ile 200 metre bakır elektrik kabosu çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, bir işyerinde meydana gelen araca ait bir adet jant ile 200 metre bakır elektrik kablosunun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen S.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan araca ait malzemeler ise şahsın ikametinde bulunarak sahibine teslim edildi. S.T. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.