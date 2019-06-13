Didim'de kaçak alkole geçit yok

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri ilçede bir evde yaptıkları aramada etil alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Cumhuriyet Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada; 40 litre Etil alkol, 6 litre Viski, 5 litre Votka, 20 litre Rakı, 2,5 litre Şarap ile Alkol yapımında kullanılan 4 şişe Gliserin, 3 şişe Anason yağı, 1 şişe Votka, 1 şişe Cin aroması ve 29 adet boş rakı şişesi yakaladı. Olayla ilgili olarak, U.S adlı şahsa 5607 SKM suçundan gerekli işlemler yapıldı.