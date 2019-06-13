Didim'de kaçak alkole geçit yok

Aydın’ın Didim ilçesinde emniyet güçleri ilçede bir evde yaptıkları aramada etil alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirdiEdinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Cumhuriyet Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada; 40 litre Etil alkol, 6 litre Viski, 5 litre Votka, 20 litre Rakı, 2,5 litre Şarap ile Alkol yapımında kullanılan 4 şişe Gliserin, 3 şişe Anason yağı, 1 şişe Votka, 1 şişe Cin aroması ve 29 adet boş rakı şişesi yakaladı.
Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri ilçede bir evde yaptıkları aramada etil alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirdi
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Cumhuriyet Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada; 40 litre Etil alkol, 6 litre Viski, 5 litre Votka, 20 litre Rakı, 2,5 litre Şarap ile Alkol yapımında kullanılan 4 şişe Gliserin, 3 şişe Anason yağı, 1 şişe Votka, 1 şişe Cin aroması ve 29 adet boş rakı şişesi yakaladı. Olayla ilgili olarak, U.S adlı şahsa 5607 SKM suçundan gerekli işlemler yapıldı.