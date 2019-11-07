Didim'de kaçak avcılığa geçit verilmiyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri hem karada hem de denizde gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak avcılık yapanları acımadı. Yapılan denetimlerde 8 kişiye 12 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerde kaçak avcılığa izin vermiyor. Ekiplerin hem karada hem de denizde yaptıkları denetimlerde 2 kişiye “Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak”, 1 kişiye “ Asgari boy ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması” , 1 kişiye “Amatör avcılık kuralları ihlali” , 3 kişiye “Ahtapot avcılığı ihlali” ve 1 kişiye “Nakil belgesi olmadan su ürünleri nakli yapmak” gerekçeleriyle toplam 12 bin 573 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ise yaklaşık 20 kilo ahtapota el konuldu.