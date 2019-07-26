Didim'de kaçak içki operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda T.M isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, çeşitli muhtelif markalarda 42 litre kaçak içki, 30 litre etil alkol, 118 adet değişik ebatlarda cam şişe ele geçirildi.

Polis tarafından, T.M. isimli şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.