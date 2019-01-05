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Didim'de kan bağışı kampanyası sürüyor

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, Türk Kızılay Kan Bankası’nın düzenlediği “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Türk Kızılay Kan Bankası'nın düzenlediği “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Türk Kızılay'ın kan bağışı alımı kampanyası çerçevesinde, Dr. Gül Asena Eryılmaz nezaretinde kan alımına başladı. Didim Merkez Cami önünde gezici Otobüsün konuşlandırılması ile başlatılan “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” sloganı ile ilçede kan bağışın iki gün süreceği belirtildi.


Kış ayları dolayısıyla kan bağışında düşüş yaşandığını belirtirken, ilçede iki gün devam edecek kan bağışı alımı saat 10.00 ile 17.00 arası olacağı, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğu ve kan bağışı kampanyası Didim'in ardından Aydın'ın tüm ilçelerin de belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

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