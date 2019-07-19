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Didim'de kanser temalı tek kişilik oyun

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan sanatçı Emrah Çamdereli, “Hücrelerime Sahip Olabilirsin Ama Ruhuma Asla” adlı tek kişilik oyunu sahneledi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan sanatçı Emrah Çamdereli, “Hücrelerime Sahip Olabilirsin Ama Ruhuma Asla” adlı tek kişilik oyunu sahneledi.



Tiyatro oyuncusu Emrah Çamdereli, yakalandığı ‘lenf' kanserin ardından amansız hastalığa karşı giriştiği mücadeleyi mizahi bir dille sahneye taşıdığını ifade ederek, “Hücrelerime sahip olabilirsin ama ruhuma asla” adlı tek kişilik gösterimi sahnelediğini belirtti.


Çamdereli, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, “Birçok oyunda rol aldım. Yirmi yıla aşkın tiyatro oynadım. Zaman zaman yönetmen koltuğunda oturdum. Ben kendi mesleğimde yorulmak nedir bilmiyorum. Ama bir gün eve gittiğimde üşüme, titreme oldu. Haftanın belli günleri de belime ağrı giriyordu. Boynumda da ceviz kadar bezeler birikti. Kendimi tiyatroya adadığım için çok önemsemiyordum. Hastaneye gittiğimde ‘lenf' kanseri olduğumu öğrendim. Kanserden hiçbir zaman korkmadım. Teşhis konulduktan sonra, bir yandan hastalıkla mücadele ettim, bir yandan da benzer hastalıklarla mücadele edenlere moral aşılamak istedim. Kendi kendime “Ben bu kanserle dalga geçerim” dedim. Sonrasında bu hastalıkla mücadele eden insanlara örnek olmak için “Hücrelerime sahip olabilirsin ama ruhuma asla” adlı tek kişilik gösteriyi hazırladım. Tek kişilik gösterimi kaleme alırken aslında hayat hikayemi yazdım” diye konuştu.


Tek perde de oynan oyunun ardından seyircilerden yoğun alkış alan sanatçı Çamdereli, seyircilerinin arasında kanserle mücadele eden sanatseverlerin de olduğunu ifade ederek, “Oyun sonunda, onların gözlerindeki ışığı ve morali görebiliyorum. Temel felsefe olarak, ‘Siz kanserden değil, kanser sizden korksun' temasını işliyorum. Hastalığın en büyük ilacı moral diyorlar ama hastaların çoğu moralsiz. Şakalaşmak lazım. Kanser hastalığında ezberin dışına çıkmak lazım. Çünkü bu hastalığı moralle yıkacaksınız. Bu amaçla oyunumuza başladık” ifadelerine yer verdi.

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