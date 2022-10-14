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Didim'de kantin standartlarını yükseltmek için toplantı yapıldı

Aydın’ın didim ilçesinde okul kantinlerinde standartları yükseltmek amacıyla toplantı düzenlendiOkulların açılmasıyla birlikte kantin standartlarını yükseltmek adına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kantin çalışanlarına yönelik "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları" konulu eğitim düzenlendi.

Aydın'ın didim ilçesinde okul kantinlerinde standartları yükseltmek amacıyla toplantı düzenlendi



Okulların açılmasıyla birlikte kantin standartlarını yükseltmek adına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kantin çalışanlarına yönelik "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları" konulu eğitim düzenlendi.



Düzenlenen eğitimde okul kantinlerinde yapılacak olan rutin gıda denetimleriyle eğitimde anlatılan konuların ne ölçüde uygulamaya geçtiği takip edilecek.

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