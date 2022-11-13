İhlas Haber Ajansı

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Didim'de Kasım ayında yaz keyfi

Aydın’ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince Didimliler kendini sokağa attı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince Didimliler kendini sokağa attı.



Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler deniz kenarına akın etti. Didimliler aileleriyle birlikte parklarda keyif yaptı. Hava sıcaklıkları 25 derece bulduğu ilçede bazı vatandaşlar denize girdi. Bazı aileler ise çocukları ile beraber sahilde yürüyüş yaptı.

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