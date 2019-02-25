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Didim'de kaybolan 22 yaşındaki hemşire bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinden Denizli’ye iş başvurusu amacıyla giden ve kendisinden 40 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ü.

Aydın'ın Didim ilçesinden Denizli'ye iş başvurusu amacıyla giden ve kendisinden 40 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki Hemşire Gülşen Ü. Didim'de erkek arkadaşının evinde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan 22 yaşındaki hemşire Gülşen Ü., iş başvurusu yapmak için 40 gün önce Denizli'ye gitti. Annesi Huriye Gündoğdu'nun bilgisi dâhilinde Denizli'ye giden genç hemşireden o günden bu yana haber alınamıyordu. Kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis ekipleri genç hemşireyi Didim'in Akbük Mahallesinde erkek arkadaşının evinde buldu.


Hemşire Gülşen Ü. ve erkek arkadaşı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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