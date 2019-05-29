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Didim'de kıyı temizliği yapıldı

Deniz Temiz/Turmepa Derneği tarafından yürütülen kıyı temizliği etkinliği Didim’de de gerçekleştirildi.

Deniz Temiz/Turmepa Derneği tarafından yürütülen kıyı temizliği etkinliği Didim'de de gerçekleştirildi.


Türkiye Yardımsevenler Derneği Didim Şubesi, Yeşilkent bölgesinde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Deniz Temiz/Turmepa Derneğince yürütülen proje kapsamında şube üyeleri kıyı temizliğinin önemi, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinçlenmek amacıyla çevre temizliği yaptı.


TYSD Didim Şube Başkanı Deniz Baylan “Didim bu konuda değerli. Kıyılarımız mavi bayraklı ve tüm denizlerimizin, kıyılarımızın tertemiz olması, korunması, gelecek nesillere sürdürülebilir, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak ilkesine gönülden katılıyoruz. Etkinlikte emeği geçen TURMEPA Gönüllüsü Burcu Ozan ve ailesi ile üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

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