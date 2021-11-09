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Didim'de klima hırsızlığı yapan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir inşaattan klima hırsızlığı yapan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir inşaattan klima hırsızlığı yapan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Didim'de bir inşaattan klima hırsızlığı olayıyla ilgili harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak 7 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda olayın şüpheleri A.K., C.E., M.B., O.T., M.G., A.Ö. ve M.Ö.H. olduğu tespit edilirken şahısların üst aramalarında ikamete ait anahtarlar ve çalınan klimalara ait bir takım parçalar ele geçirildi. Göz altına alınan 7 şüphelinden A.K., M.Ö.H. ve C.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.B., O.T., M.G. ve A.Ö serbest bırakıldı.

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