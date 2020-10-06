Didim'de “Kontrollü Sosyal Hayat” Denetimi Yapıldı

Aydın'ın turizm kenti olan Didim ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında “Kontrollü sosyal hayat” denetimleri gerçekleştirildi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Didim Kaymakamlığı koordinesinde “Kontrollü sosyal hayat” prensibi ile denetimler gerçekleştirildi. İlçe genelindeki işletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde maske, hijyen ve sosyal mesafe başta olmak üzere alınması gereken tüm tedbirler denetlendi. Konu ile ilgili Didim Kaymakamlığından yapılan açıklamada “İçişleri Bakanlığı ve Aydın Valiliğinin talimatları doğrultusunda ve ilçemiz Kaymakamı Halil Avşar'ın koordinasyonuyla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve personelleri, mahalle muhtarlarımız, esnaf ve meslek odaları temsilcilerimiz, genel kolluk birimlerimizin katılımıyla oluşturulan özel ekiplerce, ‘Kontrollü Sosyal Hayat' döneminde temel prensip ve esaslar olarak ön plana çıkan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi hususların yanı sıra bütün iş kolları ve yaşamın tüm alanları için belirlenen tedbirler ve kurallara uyulup uyulmadığına yönelik denetimler titizlik ve hassasiyet ile sürdürülmekte olup, ayrıca da halkımıza rehberlik etmek ve sürece dair farkındalığı artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.