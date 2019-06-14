Didim'de “Kucaklaşma Zamanı” projesinde ödül töreni düzenlendi

Didim Kent Konseyi öncülüğünde Didim Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen,Valiler İlkokulu ve Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu'nun pilot okul seçildiği “Kucaklaşma Zamanı” projesi sonunda yapılan değerlendirmede dereceye girenlere ödülleri verildi.

Didim Kaymakamlığı'nda yapılan ödül törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, nt Konseyi Gönüllüler Grubu adına Lynn Cole, Zilpha Grifitts, Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz projede dereceye giren öğrencileri tebrik ederek “Bu yıl kucaklaşma zamanı projesini kısa bir süre içerisinde hayata geçirdik. 3-4 aylık bu sürede pilot okullarda alınan sonuçlar oldukça sevindirici. Önümüzde ki dönem bu projeyi tüm okullarımızda uygulamak için gerekli çalışmaları başlatacağız.” dedi.

Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ise “Dereceye giren çocuklarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Kucaklaşma Zamanı projesinde katılımcılar ve proje ekibimizle güzel sonuçlar elde ettik. Çocuklarımız aileleriyle ve aile büyükleriyle zaman geçirerek aralarındaki iletişimi arttırmış oldular. Projeye katılan 220 öğrencimize aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri zeka oyunlarından oluşan kartlar hediye edeceğiz. Umarım bu proje önümüzdeki dönem tüm okullarda uygulanır. Diyerek destek olan Yabancı uyruklu vatandaşlara da teşekkür etti. Dereceye giren öğrencilere zeka oyunlarından oluşan ödülleri teslim edildi.