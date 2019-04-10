Didim'de kumar operayonu

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri ilçede dernekler çatısı altında kumar oynayanlara baskın yaptı. Operasyonda 380 adet mono oyun pulu ve 104 adet oyun kağıdı ele geçirilirken aranması olan bir şahısta göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda neticesinde kumar oynamak ve imkan sağlamak suçuna istinaden Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile beraber İlçede faaliyet gösteren derneklerde yapılan uygulamada; “4” ayrı kişiye kumar oynamaktan toplamda 1280 TL, para cezası, 4 şahsa kapalı yerde sigara içmekten 608 TL para cezası keserken olayla ilgili de 380 adet mono oyun pulu ve 104 adet oyun kağıdı ele geçirildi. Operasyonda bir derneğe yer ve imkan sağlamaktan M.B. adlı gözaltına alınırken ayrıca hakaret ile tehditten iki adet arama kaydı olan F.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.