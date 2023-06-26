Didim'de “Kurban Bayramı” denetimi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte gıda işletmeleri ve otellerde denetim gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlıcılar başta olmak üzere birçok gıda işletmesinde yoğunluk yaşanırken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri de Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırıldı. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ayrıca bayram tatiliyle hareketlenen turizm sezonu çerçevesinde oteller, restoranlar ve kafelerde de denetim gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Kurban Bayramı öncesi ilçemizde faaliyet gösteren kasaplarda gıda kontrol görevlilerimiz tarafından denetimler gerçekleştirilmiş gıda mevzuatı hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Turizm sezonunun hareketlenmesi ile birlikte müşteri yoğunluğu artacak olan otel, kafe ve restoran gibi işletmelerde de gıda kontrol görevlilerimiz tarafından rutin denetimler yapılmış eksiklikleri olan işletmelere idari işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz sezon boyunca aralıksız devam edecektir” ifadeleri yer aldı.