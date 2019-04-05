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Didim'de kursa giden minikler Kuran ve ilahi okudu

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak bu yıl ilk kez Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuran kurslarında açılan 4-6 yaş çocukların katıldığı kurslarda Didim’de eğitim alan minik öğrenciler Kuran-ı Kerim okuyup, ilahiler seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak bu yıl ilk kez Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuran kurslarında açılan 4-6 yaş çocukların katıldığı kurslarda Didim'de eğitim alan minik öğrenciler Kuran-ı Kerim okuyup, ilahiler seslendirdi.


Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuran kurslarında açılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca kayıtları alınan ve müfredata göre eğitim verilen 4-6 yaş kuran kursları Didim'de de açıldı. Didim'de Merkez camisinde 2, Hayırseverler ve Berat camisinde birer olmak üzere bu yıl 4 kursun açıldığı öğrenilirken ana okul müfredatı ile Kuran ve değerleri eğitimi konusunda miniklere kuran kursu öğreticiler tarafından eğitimler verildi.


Didim merkez camisinde gerçekleşen etkinlikte ise 4-6 yaş grubu öğrenciler “Kuran okuyorum, yıldızlar gibi parlıyorum” etkinliğinde Kuran-ı kerim'den ayetler okudu; hep birlikte ilahiler seslendirdi. Minikler daha sonra öğrencileri danslarla ailelerine hoş dakikalar yaşattı.


Öğrenci velilerinin de ilgi gösterdiği etkinliğe İlçe müftülüğü personeli de katılarak destek oldu.

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