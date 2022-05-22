Didim'de kutsal yol yürüyüşü yapıldı

Türkiye'nin ilk, Dünyanın ise ikinci vegan kenti olan Didim'de, belediye öncülüğünde düzenlenen Vegan Festivali etkinlikleri çerçevesinde kutsal yol yürüyüşü düzenlendi.

Didim Vegan Festivali etkinlikleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan kutsal yol yürüyüşü bu sene düzenledi. Binlerce yıl öncesinde Apollon Tapınağı ile Milet Antik kent arasında ulaşımı sağlanan ve bazı bölümleri ortaya çıkartılan Kutsal yolun tanıtımı için yapılan yürüyüş doğa sever ve yürüyüşçülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılacak olan vatandaşlar Akköy Mahallesi'ndeki meydanda bir araya gelirken, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve başkan yardımcıları da yürüyüşçüleri yalnız bırakmadı. Yürüyüş öncesinde konuşan Başkan Atabay, 2 yıllık aranın ardından Festivale yeniden düzenlediklerini ve kutsal yol yürüyüşünü düzenlemekten mutlu olduklarını ifade etti.

Yürüyüşe katılanlara belediye tarafından kumanya, tişört ve şapka dağıtılırken 5 saatlik yürüyüş Apollon Tapınağı önünde sona erdi.