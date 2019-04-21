Didim'de kutsal yol yürüyüşünde doğa severler bir araya geldi

Didim'de, antik dünyanın en büyük kentlerinden Miletos Antik Kenti ile dünyaca ünlü tapınaklarından biri olan Apollon Tapınağı'nı birbirine bağlayan kutsal yolda geleneksel yürüyüş bu yıl da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde belediye tarafından su, şapka ve tişört dağıtıldı.

Köy meydanında başlayan yürüyüşe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş katılırken yürüyüşe Didimli doğa yürüyüşçülerinin yanı sıra İzmir, Uşak, Aydın, Marmaris, Milas, Söke gibi farklı yerlerden yürüyüş grubu üyeleri de katıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Geleneksel hale gelen Kutsal Yol yürüyüşünün 8. düzenlediklerini kaydederek, her yıl gerçekleşen etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve Didim için önemli olduğunu belirtti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Turizm Haftası ile Vegan Festivali içerisinde bu tür bir etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, tarihi, doğası ve kültürüyle Didim'in tanıtımına katkı sağlayacak yürüyüşe destek olan herkese teşekkür etti.

Akköy'den başlayarak, Apollon Tapınağı'na kadar olan 13 kilometrelik kısmında, doğa ve tarih meraklıları güzergahın tadını çıkarıyor.