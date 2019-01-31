Didim'de lodos balıkçıları etkiledi

Didim saatlerinde başlayan lodos ve beraberin de devam eden sağanak yağışın zaman zaman ilçede elektrik kesintilerine de neden olduğunu belirten Didim Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemalettin Erol, balıkçı teknelerin de elverişsiz hava şartları nedeniyle Akköy Taşburun ve Akbük koyu balıkçı barınaklara sığındığını ifade etti.

Sahilde yağışla beraber denizdeki dalgaların boyu ise 4 metreye kadar çıktığı, fırtınanın açık denizde daha kuvvetli estiği belirtildi.