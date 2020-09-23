Didim'de makilik alanda yangın çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Didim ilçesinde makilik alanda saat 15.00 sıralarında çıktı. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler makilik alanları küle çevirirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ediyor. Alevlerin yangının çıktığı bölgenin yakınında bulunan iki siteye ulaşmasını engellemek amacıyla iş makinaları ile önlem alındı.