Didim'de Masterler Futbol Şenliği gerçekleştirildi

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aydın'ın Didim ilçesinde Masterler Futbol şenliği düzenlenirken, 3 takımın katıldığı futbol turnuvasında kazanan dostluk oldu.

15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Didim'de Masterler Futbol Şenliği düzenlendi. Didim Atatürk stadında oynanan şenliğe Didim, Efeler ve Söke Masterler takımları katılırken, +40 ve +49 şeklinde 2 grupta maçlar oynandı. Maçları Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu da takip etti. Maçları ise Fifa kokartlı eski hakemlerden Vahap Beyaz, Eski hakemlerden ve Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci ve Hasan Hüseyin Sarıtaş yönetti.

20 dakikalık 2 devre halinde oynanan maçlar sonunda takım kaptanlarına ve hakemlere teşekkür plaketi verilirken, dostluk havasında geçen maçlar sonunda 3 takım birbirlerini tebrik etti. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Didim Masterlar ve Veteranlar Turnuvası'nı büyük bir ilgi ile takip ettim. Sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunun farkındalığı ile centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyor; birbirinden keyifli maçlara ev sahipliği yapan bu turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.