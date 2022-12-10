Didim'de MHP'ye üye olan gençlere rozetlerini İl Başkanı Alıcık taktı

Aydın'ın Didim ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan 20 genç için tören düzenlenirken, gençlere rozetlerini MHP Aydın İl Başkanı Halık Alıcık taktı.

MHP Didim İlçe Teşkilatı tarfından yapılan yeni üye kayıtları için parti binasında rozet takma töreni düzenlendi. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve il yöneticilerinin de katıldığı rozet töreninde konuşan konuşan İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, “İlçe yönetimiz olarak sürekli sahadayız. İlçe yöneticilerimizle birlikte alanlarda olacağımızı söyledik. Bu anlamda yöneticimiz Tolga kardeşimin de katkılarıyla 20 genç arkadaşımız bugün aramıza katıldı. Gücümüzü biliyoruz. 2023 seçimleri için Liderimizin emir ve talimatları noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise parti içerisinde bir çok görev aldığını ve 10 yılda belediye başkanlığı yaptığını kaydederek, “Bizler bu süreçte görevimizi en iyi şekilde alnımızın akıyla yapıyoruz. Sizlerin de destekleriyle daha çok çalışacağız. Allah çalışana verir. 2023'e kadar sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayacağız. Bunu hep beraber yapacağız“ diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye yeni üye olan gençlere rozetleri MHP İl Başkanı Alıcık, İlçe Başkanı Sağdıç ve ilçe yöneticileri tarafından takıldı.