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Didim'de Midi Kızlar Voleybol müsabakalarında ilk iki bellirlendi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları’nda ilk iki sırayı alan Marmaris Bld Gençlikspor ve Göztepe SK Derneği Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları'nda ilk iki sırayı alan Marmaris Bld Gençlikspor ve Göztepe SK Derneği Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.



Didim'de düzenlenen Midi Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları sona erdi. 3 gün boyunca 5 ilden 5 takımın katıldığı müsabakalar sonunda ilk iki takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. 3 gün süren müsabakalarda Aydın, İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa'dan 5 takım katıldı.



Voleybol Aydın İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu ile Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu maçları takip etti. 4 maç sonunda yenilgi yüzü görmeyen Marmaris Bld Gençlik spor ile 1 yenilgi alan Göztepe SK derneği Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı. Aydın'dan maçlara katılan Başak Koleji ise üçüncü oldu.

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