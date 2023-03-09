Didim'de moloz temizleme çalışması yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde boş arazilere gelişi güzel bir şekilde atılan molozlar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Fevzipaşa Mahallesi'nde boş araziye gelişi güzel bırakılan ve çevre kirliliğine yol açan molozlar temizlenmeye başlandı. Belediyeye ait iş makineleri ve kepçeler yardımı ile toplanan tonlarca moloz, kamyonlara yüklenerek katı atık depolama merkezine gönderildi. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kent genelinde yaşayan vatandaşların sağlığını korumak ve gelecek nesillere temiz bir Didim bırakmak amacıyla, temizlik ve hijyen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Didim Fevzipaşa Mahallesi'nde boş arazilere gelişi güzel atılarak çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan molozları kaldırmak için çalışma başlattık. Ekiplerimiz tarafından bölgeden toparlanan tonlarca moloz katı atık depolama merkezine gönderildi. Çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.