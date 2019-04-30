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Didim'de musluk hırsızı suç aletleriyle yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, musluk hırsızlığı yaparken suç aletleriyle birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, musluk hırsızlığı yaparken suç aletleriyle birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri 155 polis imdat hattına yapılan ”evden hırsızlık” ihbarı üzerine hareket geçti. İhbar edilen bölgede ekipleri görerek kaçtığı tespit edilen ve evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.İ. kıskıvrak yakalandı. S.İ'nin üst araması ve olay yerinde yapılan aramalarda 14 adet musluk ve musluk bataryası bulundu. Emniyette işlemleri yapılan S.İ. isimli şahıs sevk edildiği mahkemede tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine gönderildi.

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