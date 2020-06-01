Didim'de normalleşme süreci başladı

01 Haziran itibari ile Korona virüse karşı normalleşme süreci kapsamında kısıtlama ve yasakların kalkmasının ardından ilçede hizmete açılan işletmelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Daha temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturmak adına, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları tüm işletmelerde periyodik olarak gerçekleştirilecek.