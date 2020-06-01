İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de normalleşme süreci başladı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.


01 Haziran itibari ile Korona virüse karşı normalleşme süreci kapsamında kısıtlama ve yasakların kalkmasının ardından ilçede hizmete açılan işletmelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.


Daha temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturmak adına, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları tüm işletmelerde periyodik olarak gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.