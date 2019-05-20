Didim'de öğrenciler ayı yakından gözlemledi

Aydın'ın Didim ilçesinde Valiler Ortaokulu öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında hayat geçirdiği “Benimde Evrenim” projesiyle Didimli öğrenciler teleskop ile ayı yakında görme imkanı buldu.

Didim Valiler Ortaokulunca projelendirilen “Benimde evrenim” projesi TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında onay aldı. Gerçekleştirilen her proje için bakanlığın destek olarak verdiği 6 bin TL'lik destekle okul bünyesine bir adet teleskop alındı. Proje sorumlusu olan Valiler Ortaokulu öğretmenleri Onur Bülbül ve Kudret Öz'ün de katkılarıyla alınan teleskop okul bahçesinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

Okul bahçesinde gerçekleşen etkinliğe katılanlar ayı gözlemledi. Ayı bembeyaz bir tabak misali görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, öğrencilerin ilgisinin çok fazla olduğu görüldü.