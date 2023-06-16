Didim'de öğrenciler karne sevinci yaşadı

Ülke genelinde 18 milyon öğrenci, Didim'de 46 okulda 15 bin 116 öğrenci karne sevinci yaşadı. İlçedeki her okulda ayrı ayır karne töreni düzenlenirken, resmi tören ise Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Okullardaki törende her sınıf kendi salonunda karne töreni düzenlerken, veliler de öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Ayrıca Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşen karne dağıtım törenine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın yanı sıra Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, İlçe Milli Eğitim Müdür Şakir Sait Üstündağ, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak ve okul idarecileri katıldı. Törende öğrencilere karnelerini takdim eden Kaymakam Kuruca, öğrenci ve öğretmenlere yaz tatillerini sağlıklı ve iyi geçirmeleri temennisinde bulundu.