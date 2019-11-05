Didim'de öğrenciler okulları yararına İngilizce oyun sahneledi

Didim Mahir Özgür Damar İlkokulu 4/F sınıfı öğrencileri, “Didim'in Kavalcısı” adlı oyunu İngilizce olarak sahneye koydu. Oyundan elde edilecek gelir okulun spor projelerinde kullanılacak.

Didim'de İlkokul öğrencileri İngilizce oyun sahneledi. Didim Belediyesinin katkılarıyla sahnelenen oyunun hazırlık aşamasında ilçede yaşayan İngilizlerin kurduğu Didim Glee Grubu üyelerince destek verildi.

Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, CHP'li ve İyi Partili bazı belediye meclis üyeleri, Okul Müdürü Aydın Özsoy ile çok sayıda veli, İngiliz aileleri ve öğrenciler salonu doldurdu.

Oyun öncesinde konuşan Okul Müdürü Aydın Özsoy, eğitim süreci içerisinde herkesin yabancı dil öğrendiğini fakat ilerleyen süreçte unuttuğunu hatırlatarak, öğrencilere yabancı dili sevdirilmesi noktasında bazı projeler yaptıklarını belirtti ve oyunun da bu projelerden birisi olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından Mahir Özgür Damar İlkokulu 4/F sınıfı öğrencileri “Didim'in Kavalcısı” adlı oyunu İngilizce olarak sahneye koydu. Biletli olarak gerçekleştirilen oyundan elde edilen gelir, okulun spor projelerinde kullanılacak.