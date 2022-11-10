Didim'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Aydın'ın Didim ilçesinde öğrencilere temel trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında trafik ekiplerince eğitim verildi.

Didim Trafik Denetleme Büro Amirliğince Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde yürütülen Çocuklar için Trafik Eğitimi (Trafik dedektifleri) projesi ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı eğitim döneminde öğrencilere uygulamalı ve teorik derslerin verilmesi planlandı. Yapılan eğitimlerde Efeler ortaokulunda 210 öğrenciye, Selçuk Özsoy Ortaokulu'nda 900 öğrenciye, Valiler Ortaokulu'nda 105 öğrenciye, Didim Anadolu Lisesinde 110 öğrenciye, Gazi Ortaokulu'nda 300 öğrenciye, Yenihisar Anadolu Lisesi'nde 80 öğrenciye Temel Trafik kuralları ve Trafik Güvenliği konularında trafik eğitimleri verildi.