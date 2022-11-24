Didim'de öğretmenler günü kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından Didim Anadolu Lisesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen programla kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ Atatürk büstüne çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı okundu. Öğretmenler günü kutlamasına ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve kompozisyon okundu.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ, Millet Mektepleri'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün başöğretmen ilan edildiği gün olarak kutlanan günün Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti. Öğretmenlik mesleğinin bir ideal ve gaye mesleğinin olduğunu kaydeden Üstündağ, öğretmenliğin bir ayna olduğunu belirterek, öğretmenlerin anne ve baba gibi bir değer olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmanın ardından Didim'de emekliye ayrılan öğretmenler adına Atatürk İlkokulu eski Müdürü Yaşar Yıldırım bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, emekliye ayrılan öğretmenlere teşekkür plaketi verdi.

Programda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünce hediyeler verildi. Programın sonunda Didim Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Didim Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Siyasiler, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.