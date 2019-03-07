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Didim'de öğretmenlere ‘Narko Rehber' eğitimi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Didim ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik olarak “Narko Rehber” eğitimi gerçekleştirildi.


Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydın ili genelinde yürütülen “Uyuşturucu ile Mücadele” programı kapsamında, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 80 öğretmene “Narko Rehber” eğitimi verildi.


Uyuşturucu ile mücadelesine devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, öğretmenlere toplumun uyuşturucuyla mücadelesinde aktif rol almaları konusunda verilen Narko Rehber eğitiminde, madde bağımlılığına her şeyin bir kereyle başladığını ve ansızın yoksunluk krizi noktasına gelinebileceğini belirtildi.

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