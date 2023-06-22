Didim'de pamuklar kontrol altında

Aydın'ın Didim ilçesinde beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla tarlalara asılan monitör tuzakların kontrolü haftalık gerçekleştiriliyor.

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarında kontrollerine devam ediyor. Beyaz altın için sahaya inen ekipler, Pamuk Entegre Mücadele çerçevesinde pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla astığı monitör tuzakları kontrol etti. Yapılan incelemelerin ardından tuzaklarda herhangi bir zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Pamuk entegre mücadele çerçevesinde kurulan tuzaklarımızda popülasyon takibi her hafta düzenli olarak yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.