Didim'de Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor

Didim'i yeşil alanları ve parkları ile görsel olarak zengin bir kent yapmak için ilçe genelinde çalışmalarına devam eden Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda yüksek budama ve yerden budama, Altınkum Mahallesi ve Akbük yolu üzerinde çim kesimi faaliyetlerini tüm hızıyla gerçekleştiriyor.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Ekiplerimiz kentimizi güzelleştirmek ve estetik bir görünüme kavuşturmak için büyük bir özenle çalışıyor. Çalışmalarımız kentimizin tüm mahallelerinde belirlenen program çerçevesinde devam ediyor” dedi.