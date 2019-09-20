İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de parklar yenileniyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediye tarafından yürütülün yol, park ve bahçe çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediye tarafından yürütülün yol, park ve bahçe çalışmaları sürüyor.


Didim Mersindere Mahallesinde belediye Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından organizeli yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen başkan Ahmet Deniz Atabay, sahada yürütülen çalışmalar hakkın da bilgi aldı.


İlçede belirli periyotlarla program dahilinde sırasıyla tüm merkez mahalleler ile büyükşehir kapsamın da mahalleye dönüşen köylerde sosyal belediyecilik anlayışı içerinde eşit şekilde hizmetlerin süreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.