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Didim'de parklarda temizlik çalışmaları sürüyor

Aydının turistik ilçesi Didim’de belediye ekipleri ilçede yaşayan vatandaşlara daha temiz ve steril bir ortam sağlamak adına parklardaki çalışmalarına devam ediyor.

Aydının turistik ilçesi Didim'de belediye ekipleri ilçede yaşayan vatandaşlara daha temiz ve steril bir ortam sağlamak adına parklardaki çalışmalarına devam ediyor.


Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tüm mahallelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçedeki parkların ve yeşil alanların estetik ve görsel zenginliğini arttırmak vatandaşlara daha kaliteli bir yaşam alanları sunmak adına parkların temizliğini, dezenfekte edilmesi ve bakım onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.


Faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tüm parklarımızı tekrar dezenfekte ediyoruz. Bunların yanı sıra ekiplerimiz bakım onarım ve çiçek ekimi çalışmaları yapıyor. Çalışmalarımız yaz - kış devam edecektir” dedi.

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