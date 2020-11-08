Didim'de parkların bakımı devam ediyor

Çalışmalar kapsamında ekipler, Mersindere Mahallesi'nde yüksek budama, Yeni Mahalle'de park ve yeşil alanlarda çim kesimi ve temizliği, Mavişehir Mahallesi'nde Pazar yeri ve kanal arası alanda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunların yanı sıra, Akbük yolu üzerinde sulama hattı bağlantısı ve Akbük yolu üzeri polis noktasında greyder ile düzeltilen alanların tırmıkla düzenlenmesi ve taşların temizlenmesi yapılıyor.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kentimizin daha güzel, sağlıklı ve modern bir kent olabilmesi amacıyla, mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Peyzaj ve park çalışmalarımız ile Didim'i görsel olarak zengin bir kent haline getireceğiz” ifadelerine yer verdi.