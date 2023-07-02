Didim'de Petek Dinçöz ve Bülent Serttaş rüzgarı

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş ve Petek Dinçöz, Kurban Bayramı'nda Aydın'ın Didim ilçesinde sevenleriyle buluştu.

Kurban Bayramı tatilini Didim'de geçiren tatilciler, 5 yıldızlı Lucas Didim Otel'de düzenlenen konserlerle eğlenceli anlar yaşadı. Bayramın ikinci günü sahneye çıkan Petek Dinçöz, hem performansı hem de şarkılarıyla adeta geceye damgasını vurdu. Konseri izleyen yerli ve yabancı vatandaşlar dans edip, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Bayramın üçüncü günü ise Bülent Serttaş sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı Serttaş, sevilen şarkılarıyla tatilcileri coşturdu.