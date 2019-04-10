Didim'de Polis haftası kutlaması

Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çelenk koyma programı gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, kurum amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Törende İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu Atatürk anıtına çelenk koydu; ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup akabinde istiklal marşı okundu. Tören sonrasında İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, tüm emniyet teşkilatının haftasını kutlayarak çalışmalarına başarılar diledi.

Törenin ardından davetlilere ikramlarda bulunuldu.