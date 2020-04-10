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Didim'de Polis Haftası sosyal mesafeyle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.

yıldönümü dolayısıyla, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı alınan tedbirlerden dolayı yılı kutlamaları Didim'de çelenk koyma töreniyle kutlandı. Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç ile az sayıda personel katıldı.


Sosyal mesafe kurallarının riayet edildiği törende İlçe Emniyet Müdürü Atatürk anıtına çelenk koydu; ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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