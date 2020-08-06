Didim'de polis ve zabıta eşliğinde korona virüs denetimi

Kovid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler, Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de de gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşlara ve iş yerlerine hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının 81 İl valiliğine gönderdiği genelge kapsamına yeni tip korona virüsüne karşı tüm genelinde gerçekleştirilen denetimler Didim'de de gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Halil Avşar, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç ile kamu kurum müdürleri, oda başkanları ile emniyet, zabıta ve sağlık çalışanlarına oluşan personel kent meydanında bir araya geldi.

Didim'de oluşturulan denetim ekipleri daha sonra belirlenen bölgelerde denetime çıktı. Kaymakam Avşar ve beraberindeki heyet Atatürk Bulvarı üzerinde başladığı denetimlerde hem vatandaşlara hem de yol güzergahındaki iş yerlerine uğrayarak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetim kapsamında ilçede turizm merkezi olan Altınkum Yalı Caddesi'nde de denetimler yapılırken, özellikle Emniyet ve Zabıta ekipleri plajda ve caddede gezen vatandaşlara anonslarla hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Avşar tek tek mekanları gezerek eksiklikler konusunda birim amirlerine talimat verirken, iş yerlerini uyararak tedbirleri almaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.